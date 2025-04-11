Аморим – об ошибках Онана: не могу сказать Андре ничего, что могло бы ему помочь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поддержал голкипера Андре Онана, который допустил две ошибки в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом» (2:2), который привели к двум пропущенным мячам.

«В данный момент я не могу сказать Андре ничего, что могло бы ему помочь, поэтому самое главное — вести себя естественно, а когда придёт время, я выберу лучший состав для игры. Но я действительно уверен в Андре», — приводит слова Аморима BBC.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» состоится 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало – 22:00 мск.