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В «Интере» отреагировали на слухи о риске банкротства клуба

В «Интере» отреагировали на слухи о риске банкротства клуба
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Президент «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о сложном финансовом положении миланского клуба.

«У нас никогда не было риска обанкротиться и у нас нет непогашенных долгов перед поставщиками или банками. В противном случае команда не смогла бы зарегистрироваться в Серии А. Мы соблюдаем все необходимые параметры, иначе нас бы оштрафовали, а также регулярно выплачиваем заработную плату и налоги», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

Миланский «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 68 очками по итогам 31 тура. В следующем матче подопечные Симоне Индзаги встретятся с «Кальяри» в рамках 32-го тура итальянской Серии А.

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