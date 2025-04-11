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Стало известно, какой игровой номер может получить Ямаль в «Барселоне»

Стало известно, какой игровой номер может получить Ямаль в «Барселоне»
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в скором времени может получить новый игровой номер в каталонском клубе.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти в соцсетях, 17-летний футболист, в настоящий момент выступающий под 19-м номером, в летнее межсезонье может получить «десятку».

Отметим, что сейчас 10-й игровой номер принадлежит Ансу Фати, который с большой долей вероятности покинет команду.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Ламин Ямаль Подробнее
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