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Игорь Корнеев назвал матч, в котором решится судьба чемпионства в РПЛ

Игорь Корнеев назвал матч, в котором решится судьба чемпионства в РПЛ
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Бывший футболист «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом противостоянии, наверное, и решится, кто будет чемпионом. Если «Краснодар» побеждает, то восемь очков разницы, остаётся шесть игр… В таком случае «Краснодару» надо умудриться проиграть как минимум три раза. «Зениту» очень сложно даются матчи с любым соперником. Нет такого преимущества, которое мы привыкли видеть в последних сезона, поэтому будет очень сложно. Если «Зенит» выигрывает, то всё возвращается на свои места, борьба продолжится», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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