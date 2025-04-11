Источник: Фёдор Смолов продал инвентарь в CS 2 стоимостью более 5 млн рублей

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов распродал инвентарь в компьютерной игре CS 2. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источника, стоимость внутриигровых предметов в инвентаре футболиста составляла более 5 млн рублей.

Ранее 35-летний Смолов представлял цвета московского «Динамо», «Локомотива», «Анжи» и «Урала». За рубежом футболист выступал в испанской «Сельте» и нидерландском «Фейеноорде». В нынешнем сезоне российский нападающий вышел на поле в составе «Краснодара» в 23 играх во всех турнирах, в которых забил четыре гола и записал на свой счёт четыре результативные передачи.