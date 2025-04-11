Форвард ЦСКА Секу Койта сравнил чемпионаты России и Австрии

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта сравнил чемпионаты России и Австрии.

«В России чемпионат сложнее, чем в Австрии. Больше борьбы, нужно лучше быть готовым физически. В «Зальцбурге» мы всегда выигрывали золото, но здесь конкуренция выше, нет лёгких игр, особенно в завершающей части сезона», — сказал Койта в эфире «Матч ТВ».

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсберг», «Зальцбург» и другие команды. В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.