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11 апреля главные новости спорта, футбол, результаты Лиги Европы и Лиги конференций, НХЛ, НБА

«МЮ» упустил победу в концовке матча ЛЕ, Панарин набрал три очка в НХЛ. Главное к утру
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«Манчестер Юнайтед» упустил победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, пропустив от «Лиона» в добавленное время, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль и результативный пас в суперрезультативном дерби с «Айлендерс», 39-летний лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин продлил результативную серию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» на 90+5-й минуте матча Лиги Европы.
  2. Дубль Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» 9:2.
  3. Овечкин оформил ассист в игре с «Каролиной». Он набирал очки в 11 из 12 последних матчей.
  4. «Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах одержал «сухую» победу над «Лацио» в 1/4 финала ЛЕ.
  5. «Вашингтон» обыграл «Каролину» в серии буллитов, Овечкин отметился передачей.
  6. Официальный аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина.
  7. Ситуация в гонке за Президентский кубок НХЛ: «Виннипег», «Вашингтон», «Даллас».
  8. «Челси» в гостях разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.
  9. Один из лучших бомбардиров сезона НХЛ Маккиннон может пропустить остаток регулярки.
  10. Ассист Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Баффало» и продолжить борьбу за плей-офф.
  11. «Фиорентина» одолела «Целе» в 1/4 финала Лиги конференций, Иосифов вышел на 83-й минуте.
  12. Дончич стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь Уилту Чемберлену.
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