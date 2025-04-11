«МЮ» упустил победу в концовке матча ЛЕ, Панарин набрал три очка в НХЛ. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, пропустив от «Лиона» в добавленное время, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль и результативный пас в суперрезультативном дерби с «Айлендерс», 39-летний лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин продлил результативную серию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» на 90+5-й минуте матча Лиги Европы.
- Дубль Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» 9:2.
- Овечкин оформил ассист в игре с «Каролиной». Он набирал очки в 11 из 12 последних матчей.
- «Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах одержал «сухую» победу над «Лацио» в 1/4 финала ЛЕ.
- «Вашингтон» обыграл «Каролину» в серии буллитов, Овечкин отметился передачей.
- Официальный аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина.
- Ситуация в гонке за Президентский кубок НХЛ: «Виннипег», «Вашингтон», «Даллас».
- «Челси» в гостях разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.
- Один из лучших бомбардиров сезона НХЛ Маккиннон может пропустить остаток регулярки.
- Ассист Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Баффало» и продолжить борьбу за плей-офф.
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- Дончич стал автором достижения, за всю историю НБА покорявшегося лишь Уилту Чемберлену.
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