«МЮ» упустил победу в концовке матча ЛЕ, Панарин набрал три очка в НХЛ. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» упустил победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, пропустив от «Лиона» в добавленное время, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль и результативный пас в суперрезультативном дерби с «Айлендерс», 39-летний лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин продлил результативную серию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».