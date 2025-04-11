Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Семёнов: «Спартак» в РПЛ даёт какие-то эмоции, а всё остальное пресно

Андрей Семёнов: «Спартак» в РПЛ даёт какие-то эмоции, а всё остальное пресно
,
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник сборной России Андрей Семёнов похвалил игру московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

— Какая команда в РПЛ удивляет больше?
— «Спартак» хорошо выглядит, даёт какие-то эмоции, а остальное всё как-то пресно.

— Как вам их матч с «Зенитом»?
— Чему тут удивляться? Да, первая победа с 2017 года, но все серии когда-то заканчиваются. Игра была хорошей, динамичной. Когда я был молодым, Игнашевич всегда говорил: «Чтобы играть в Лиге чемпионов, тебе нужно больше больших матчей». Не играя такие игры, как дерби, ты не сможешь быть на высоком уровне в еврокубках. Вот на дерби ЦСКА — «Спартак», в каком бы составе ни играли, все выходят на пределе своих возможностей, — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Полное интервью с Андреем Семёновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
Материалы по теме
«Спартак» подтянется к «Краснодару» или оступится с «Динамо» Мх? 24-й тур РПЛ! LIVE
Live
«Спартак» подтянется к «Краснодару» или оступится с «Динамо» Мх? 24-й тур РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android