Андрей Семёнов: «Спартак» в РПЛ даёт какие-то эмоции, а всё остальное пресно

Экс-защитник сборной России Андрей Семёнов похвалил игру московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

— Какая команда в РПЛ удивляет больше?

— «Спартак» хорошо выглядит, даёт какие-то эмоции, а остальное всё как-то пресно.

— Как вам их матч с «Зенитом»?

— Чему тут удивляться? Да, первая победа с 2017 года, но все серии когда-то заканчиваются. Игра была хорошей, динамичной. Когда я был молодым, Игнашевич всегда говорил: «Чтобы играть в Лиге чемпионов, тебе нужно больше больших матчей». Не играя такие игры, как дерби, ты не сможешь быть на высоком уровне в еврокубках. Вот на дерби ЦСКА — «Спартак», в каком бы составе ни играли, все выходят на пределе своих возможностей, — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Полное интервью с Андреем Семёновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».