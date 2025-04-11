Форвард ЦСКА Секу Койта отреагировал на апрельский снегопад в Москве

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта высказался об апрельском снегопаде в Москве.

«Это мой первый апрель в России. Мне пишут много людей из Африки и других уголков мира. Футболисты в том числе. Конечно, их и меня удивляет картинка за окном, огромное количество снега. Да, неприятно играть в такую погоду. С другой стороны, это полезный опыт, который нас закаляет», — сказал Койта в эфире «Матч ТВ».

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсберг», «Зальцбург» и другие команды. В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.