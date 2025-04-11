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Тотти: для меня огромная честь вернуться в Россию, я очень рад

Тотти: для меня огромная честь вернуться в Россию, я очень рад
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Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти поделился впечатлениями от своего возвращения в Россию.

«Я очень рад, что снова приехал к вам. Для меня вернуться сюда — большая честь и удовольствие», — рассказал Тотти в эфире «Матч ТВ».

Ранее экс-форвард сборной Италии посетил Премию РБ, где стал специальным гостем.

Франческо Тотти повесил бутсы на гвоздь в июле 2017 года. Вся карьера итальянского футболиста прошла в римской «Роме». Всего за клуб он провёл 785 матчей, забил 307 голов и 205 раз ассистировал партнёрам по команде. В составе римской команды он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.

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