Гамид Агаларов — о матче «Динамо» Мх со «Спартаком»: едем только за победой

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о предстоящем выездном матче 24-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Рассчитываем только на победу, едем за ней. Ни в коем случае нельзя держать в голове, что нас может устроить какой‑то другой результат. «Динамо» устраивает только победа в любой игре: будь то «Спартак» или «Химки», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Матч ТВ».

11 апреля в Москве на «Лукойл Арене» пройдёт матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Гости занимают в таблице лиги 10-е место, набрав 24 очка в 23 матчах. Красно-белые с 47 очками находятся на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» пять очков.

Видео: Как появился «Спартак»