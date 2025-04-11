Андрей Семёнов: у Григоряна пели песню «Кони привередливые» Высоцкого

Экс-защитник «Ахмата» и «СКА-Энергии» Андрей Семёнов рассказал о специфических тренировках под руководством Александра Григоряна в хабаровском клубе.

— Григорян с драками на тренировках тоже вызывал противоречивые чувства?

— Это тяжело назвать драками, скорее, спарринги. У Григоряна специфичный подход — думаю, это ни для кого не секрет.

Мы ещё песни пели. Помню, в Хабаровске был зал, а он дал тексты: «Всем выучить! Будем петь песни». Пели Высоцкого «Кони привередливые». Естественно, никто ничего не выучил, а он всех наругал, — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Семёновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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