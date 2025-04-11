«Спартак» — «Динамо» Мх: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Махачкала занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 24 очка за 23 матча. «Спартак» находится на второй строчке, заработав 47 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (52).