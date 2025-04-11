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Экс-защитник сборной России Семёнов назвал двух лучших тренеров в карьере

Экс-защитник сборной России Семёнов назвал двух лучших тренеров в карьере
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36-летний бывший центральный защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов ответил на вопрос о главных тренерах в своей карьере.

«В моей карьере два главных тренера — Рашид Рахимов и Станислав Черчесов. С Рашидом Рахимовым я проработал больше всего. Ему бывало сложно со мной, но он всегда находил нужные слова. Мы держались вместе, мне нравился его подход. В целом нравится, как он ведёт себя по жизни. У нас были яркие победы в «Ахмате» над сильными командами.

Со Станиславом Саламовичем я начал работать в «Амкаре». Это тренер, который в меня поверил. Можно сказать, что при нём я начал играть в РПЛ. Помню, он дал нам с Максом Канунниковым напутственные слова: «Березуцкие будут до 40 лет играть, что ли?» Я ценю качества Черчесова», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Семёновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Видео: Главный тренер в карьере Семёнова

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