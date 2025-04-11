Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 28-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 28-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, матчем «Урал» — «Нефтехимик» стартует 28-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 28-го тура Первой лиги (время — московское):

11 апреля, пятница

17:00. «Урал» — «Нефтехимик».

12 апреля, суббота

14:00. «Уфа» — «Алания»;
17:00. «Тюмень» — «Шинник»;
18:00. «Чайка» — «Торпедо».

13 апреля, воскресенье

8:00. «СКА-Хабаровск» – «Арсенал»;
13:00. «Сокол» – «Родина»;
15:00. «Черноморец» – «Ротор»;
17:00. «КАМАЗ» – «Енисей»;
18:00. «Балтика» – «Сочи».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 59 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Сочи» (47).

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Топ-события пятницы: первый матч Овечкина после рекорда, «Спартак» в РПЛ и Кубок Гагарина
Топ-события пятницы: первый матч Овечкина после рекорда, «Спартак» в РПЛ и Кубок Гагарина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android