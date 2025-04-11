Расписание матчей 28-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 11 апреля, матчем «Урал» — «Нефтехимик» стартует 28-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 28-го тура Первой лиги (время — московское):
11 апреля, пятница
17:00. «Урал» — «Нефтехимик».
12 апреля, суббота
14:00. «Уфа» — «Алания»;
17:00. «Тюмень» — «Шинник»;
18:00. «Чайка» — «Торпедо».
13 апреля, воскресенье
8:00. «СКА-Хабаровск» – «Арсенал»;
13:00. «Сокол» – «Родина»;
15:00. «Черноморец» – «Ротор»;
17:00. «КАМАЗ» – «Енисей»;
18:00. «Балтика» – «Сочи».
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 59 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Сочи» (47).