Расписание матчей 28-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 11 апреля, матчем «Урал» — «Нефтехимик» стартует 28-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 28-го тура Первой лиги (время — московское):

11 апреля, пятница

17:00. «Урал» — «Нефтехимик».

12 апреля, суббота

14:00. «Уфа» — «Алания»;

17:00. «Тюмень» — «Шинник»;

18:00. «Чайка» — «Торпедо».

13 апреля, воскресенье

8:00. «СКА-Хабаровск» – «Арсенал»;

13:00. «Сокол» – «Родина»;

15:00. «Черноморец» – «Ротор»;

17:00. «КАМАЗ» – «Енисей»;

18:00. «Балтика» – «Сочи».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 59 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Сочи» (47).