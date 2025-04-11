Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 29-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Сегодня, 11 апреля, встречей «Ланс» — «Реймс» стартует 29-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 29-го тура Лиги 1 (время — московское)

11 апреля, пятница:

21:45. «Ланс» — «Реймс».

12 апреля, суббота:

18:00. «Монако» — «Марсель»;

20:00. «Тулуза» — «Лилль»;

22:05. «Страсбург» — «Ницца».

13 апреля, воскресенье:

16:00. «Сент-Этьен» — «Брест»;

18:15. «Анже» — «Монпелье»;

18:15. «Гавр» — «Ренн»;

21:45. «Осер» — «Лион».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 74 очка за 28 матчей. Второе место занимает «Марсель», заработавший 52 очка. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 50 очков.