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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 24-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 24-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 11 апреля, матчем «Спартак» — «Динамо» Махачкала стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание 24-го тура РПЛ (время — московское)

11 апреля, пятница

  • 19:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала

12 апреля, суббота

  • 12:00. «Оренбург» – ЦСКА
  • 14:30. «Пари НН» – «Динамо» Москва
  • 17:00. «Рубин» – «Локомотив»
  • 19:30. «Ахмат» – «Ростов»

13 апреля, воскресенье

  • 14:30. «Акрон» – «Факел»
  • 17:00. «Зенит» – «Краснодар»
  • 19:30. «Химки» – «Крылья Советов»

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.

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