Чемпионат России по футболу: расписание матчей 24-го тура РПЛ сезона-2024/2025
Сегодня, 11 апреля, матчем «Спартак» — «Динамо» Махачкала стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание 24-го тура РПЛ (время — московское)
11 апреля, пятница
- 19:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
12 апреля, суббота
- 12:00. «Оренбург» – ЦСКА
- 14:30. «Пари НН» – «Динамо» Москва
- 17:00. «Рубин» – «Локомотив»
- 19:30. «Ахмат» – «Ростов»
13 апреля, воскресенье
- 14:30. «Акрон» – «Факел»
- 17:00. «Зенит» – «Краснодар»
- 19:30. «Химки» – «Крылья Советов»
После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.
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