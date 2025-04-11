Чемпионат России по футболу: расписание матчей 24-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 11 апреля, матчем «Спартак» — «Динамо» Махачкала стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание 24-го тура РПЛ (время — московское)

11 апреля, пятница

19:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала

12 апреля, суббота

12:00. «Оренбург» – ЦСКА

14:30. «Пари НН» – «Динамо» Москва

17:00. «Рубин» – «Локомотив»

19:30. «Ахмат» – «Ростов»

13 апреля, воскресенье

14:30. «Акрон» – «Факел»

17:00. «Зенит» – «Краснодар»

19:30. «Химки» – «Крылья Советов»

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.