Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги 11 апреля

Расписание матчей Первой лиги 11 апреля
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, матчем «Урал» — «Нефтехимик» стартует 28-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.

Расписание матчей Первой лиги 11 апреля (время — московское):

17:00. «Урал» — «Нефтехимик».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 59 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Сочи» (47). Екатеринбургский «Урал» располагается на пятой строчке. Команда набрала 46 очков за 27 матчей. Нижнекамский «Нефтехимик» занимает 11-е место, заработав 33 очка за аналогичное количество игр. Завтра, 12 апреля, 28-й тур продолжится тремя матчами.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Топ-события пятницы: первый матч Овечкина после рекорда, «Спартак» в РПЛ и Кубок Гагарина
Топ-события пятницы: первый матч Овечкина после рекорда, «Спартак» в РПЛ и Кубок Гагарина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android