Сегодня, 11 апреля, матчем «Урал» — «Нефтехимик» стартует 28-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.

Расписание матчей Первой лиги 11 апреля (время — московское):

17:00. «Урал» — «Нефтехимик».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 59 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (51), на третьем — «Сочи» (47). Екатеринбургский «Урал» располагается на пятой строчке. Команда набрала 46 очков за 27 матчей. Нижнекамский «Нефтехимик» занимает 11-е место, заработав 33 очка за аналогичное количество игр. Завтра, 12 апреля, 28-й тур продолжится тремя матчами.