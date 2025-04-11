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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 29-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 29-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 11 апреля, матчем «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» стартует 29-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 29-го тура Бундеслиги (время — московское):

11 апреля, пятница:

21:30. «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг».

12 апреля, суббота:

16:30. «Хольштайн» — «Санкт-Паули»;
16:30. «Бохум» — «Аугсбург»;
16:30. «Байер» — «Унион»;
16:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Фрайбург»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Майнц»;
19:30. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.

13 апреля, воскресенье:

16:30. «Штутгарт» — «Вердер»;
18:30. «Айнтрахт» — «Хайденхайм».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 68 очков после 28 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 62 очка. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (48).

Турнирная таблица Бундеслиги
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