Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 29-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 11 апреля, матчем «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» стартует 29-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 29-го тура Бундеслиги (время — московское):
11 апреля, пятница:
21:30. «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг».
12 апреля, суббота:
16:30. «Хольштайн» — «Санкт-Паули»;
16:30. «Бохум» — «Аугсбург»;
16:30. «Байер» — «Унион»;
16:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Фрайбург»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Майнц»;
19:30. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.
13 апреля, воскресенье:
16:30. «Штутгарт» — «Вердер»;
18:30. «Айнтрахт» — «Хайденхайм».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 68 очков после 28 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 62 очка. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (48).