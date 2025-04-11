Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 31-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 11 апреля, матчем «Валенсия» — «Севилья» стартует 31-й тур чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 31-го тура Ла Лиги (время — московское)

11 апреля, пятница:

22:00. «Валенсия» — «Севилья».

12 апреля, суббота:

15:00. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»;

17:15. «Хетафе» — «Лас-Пальмас»;

19:30. «Сельта» — «Эспаньол»;

22:00. «Леганес» — «Барселона».

13 апреля, воскресенье:

15:00. «Осасуна» — «Жирона»;

17:15. «Алавес» — «Реал» Мадрид;

19:30. «Бетис» — «Вильярреал»;

22:00. «Атлетик Бильбао» — «Райо Вальекано».

Напомним, после 30 туров в чемпионате Испании лидирует «Барселона» (67 очков). На второй строчке — мадридский «Реал» (63 очка).