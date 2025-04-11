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Андрей Семёнов рассказал, почему сорвался его переход в «Краснодар»

Андрей Семёнов рассказал, почему сорвался его переход в «Краснодар»
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Экс-защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов объяснил, почему так и не был доведён до конца его трансфер в «Краснодар».

«Очень много людей захотело заработать на этом трансфере. В итоге Сергей Николаевич Галицкий просто не стал раскидываться деньгами людям, которые хотели по ниточке вырвать. Хотя я этих людей даже знать не знал.

Мне звонили такие люди, которых я никогда в жизни не видел. Говорили: «Оказывается, мы с тобой сотрудничаем». Меня такое удивляло. А когда до Галицкого всё это дошло, переход сорвался», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Семёновым читайте на «Чемпионате».

Видео: Какие сложности были у тренеров с Семёновым?

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