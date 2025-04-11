«Спартак» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 11 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Динамо» Махачкала занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 24 очка за 23 матча. «Спартак» находится на второй строчке, заработав 47 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 52 очка.
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