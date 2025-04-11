Расписание матчей чемпионата России по футболу на 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, матчем «Спартак» — «Динамо» Махачкала стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого запланирован лишь один поединок:

11 апреля (пятница),19:30 мск. «Спартак» Москва – «Динамо» Махачкала.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.