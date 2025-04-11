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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 32-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 11 апреля, матчем «Удинезе» — «Милан» стартует 32-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 32-го тура Серии А (время — московское):

11 апреля, пятница:

21:45. «Удинезе» — «Милан».

12 апреля, суббота:

16:00. «Венеция» — «Монца»;

19:00. «Интер» — «Кальяри»;

21:45. «Ювентус» — «Лечче».

13 апреля, воскресенье:

13:30. «Аталанта» — «Болонья»;

16:00. «Верона» — «Дженоа»;

16:00. «Фиорентина» — «Парма»;

19:00. «Комо» — «Торино»;

21:45. «Лацио» — «Рома».

14 апреля, понедельник:

21:45. «Наполи» — «Эмполи».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 68 очков после 31 матча. На втором месте находится «Наполи», заработав 65 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 58 очков.