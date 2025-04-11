Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 32-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 32-го тура Серии А сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, матчем «Удинезе» — «Милан» стартует 32-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 32-го тура Серии А (время — московское):

11 апреля, пятница:

21:45. «Удинезе» — «Милан».

12 апреля, суббота:

16:00. «Венеция» — «Монца»;
19:00. «Интер» — «Кальяри»;
21:45. «Ювентус» — «Лечче».

13 апреля, воскресенье:

13:30. «Аталанта» — «Болонья»;
16:00. «Верона» — «Дженоа»;
16:00. «Фиорентина» — «Парма»;
19:00. «Комо» — «Торино»;
21:45. «Лацио» — «Рома».

14 апреля, понедельник:

21:45. «Наполи» — «Эмполи».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер». Команда набрала 68 очков после 31 матча. На втором месте находится «Наполи», заработав 65 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 58 очков.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Топ-события пятницы: первый матч Овечкина после рекорда, «Спартак» в РПЛ и Кубок Гагарина
Топ-события пятницы: первый матч Овечкина после рекорда, «Спартак» в РПЛ и Кубок Гагарина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android