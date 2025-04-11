«Ответный матч будет другим». Тренер «МЮ» Аморим — о встречах с «Лионом» в Лиге Европы

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом» (2:2). Ответная игра состоится в Англии в четверг, 17 апреля.

«Захватывающая получилась игра. У нас были некоторые сложности в первом тайме с прессингом, так как «Лион» сыграл иначе. Потом, в середине первого тайма и особенно во втором, мы игру контролировали.

Мы попытались объяснить игрокам, как играет «Лион». Работали над кое-чем иным. Игрокам в середине первого тайма было сложно адаптироваться, но во втором уже привыкли. Ответный матч будет другим. Дома наши болельщики захотят от нас, чтобы мы всё время оказывали давление, однако эта команда по-настоящему умна», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.