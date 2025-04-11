«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом

Английский «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с египетским нападающим Мохамедом Салахом, опубликовав в социальной сети X фотографию футболиста, сидящего на троне, с подписью «Он остаётся».

Напомним, Салах присоединился к мерсисайдцам летом 2017 года. В составе «Ливерпуля» египтянин выигрывал чемпионат Англии, все внутренние кубки, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Мохамед принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.