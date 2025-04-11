Мохамед Салах объяснил, почему продлил контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, почему принял решение продлить контракт с мерсисайдским клубом.

«Я провёл лучшие годы своей карьеры здесь. Я наслаждаюсь здесь своей жизнью, наслаждаюсь своей игрой. Моя семья тоже чувствует себя как дома. Мы наслаждаемся каждым моментом в городе и клубе. Каждый раз, когда мы играем на «Энфилде», я чувствую, что это особенный момент. В мире больше нет таких мест. То тепло, что ты чувствуешь внутри, когда слышишь чат болельщиков перед игрой, всё, что связано с этим, каждый момент — это что-то особенное. История продолжается», — приводит слова Салаха пресс-служба «Ливерпуля».