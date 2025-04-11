Стало известно, на какой срок Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем»

32-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал новый контракт с мерсисайдцами, который рассчитан до конца июня 2027 года. О сроках нового соглашения между форвардом и клубом сообщил известный британский журналист издания The Athletic Джеймс Пирс.

Напомним, Салах присоединился к мерсисайдцам летом 2017 года. В составе «Ливерпуля» египтянин выигрывал чемпионат Англии, все внутренние кубки, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Мохамед принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.