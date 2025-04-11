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Ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до 2027 года — Романо

Ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до 2027 года — Романо
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Нидерландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подпишет с клубом новый контракт, срок которого будет рассчитан до 2027 года. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний Вирджил ван Дейк провёл 31 матч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. На счету защитника девять матчей и один забитый мяч в Лиге чемпионов. Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.

Ранее сегодня, 11 апреля, «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с 32-летним нападающим Мохамедом Салахом.

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