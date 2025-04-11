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Гладилин: «Спартак» показывает зрелище, а все остальные клубы РПЛ играют на результат

Гладилин: «Спартак» показывает зрелище, а все остальные клубы РПЛ играют на результат
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Бывший футболист Валерий Гладилин согласился с экс-игроком сборной России Андреем Семёновым в том, что «Спартак» хорошо выглядит и даёт эмоции.

«Спартак» с осени показывает атакующий и зрелищный футбол с большим количеством голов. Болельщик соскучился по такой игре. Семёнов прав в том, что в РПЛ только «Спартак» даёт эмоции. Все остальные команды играют на результат, а красно-белые при этом показывают зрелище. Однако не так просто поставить команде атакующую игру, проще пропагандировать оборонительный футбол. «Спартак» выделяется среди остальных команд РПЛ», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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