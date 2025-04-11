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Салах: верю, что «Ливерпуль» может выигрывать трофеи, иначе бы не подписал контракт

Салах: верю, что «Ливерпуль» может выигрывать трофеи, иначе бы не подписал контракт
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах верит, что «красные» продолжат выигрывать трофеи в обозримом будущем. Сегодня, 11 апреля, стало известно, что Салах продлил контракт с мерсисайдским клубом до конца июня 2027 года.

«Если бы я не верил в это, то не подписал бы контракт. Я верю, что «Ливерпуль» может выигрывать трофеи. При поддержке болельщиков мы можем выиграть много титулов. Перед началом сезона я говорил, что хочу стать чемпионом Англии. Честно говоря, это желание только усиливается», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Салах присоединился к мерсисайдцам летом 2017 года. В составе «Ливерпуля» египтянин выигрывал чемпионат Англии, все внутренние кубки, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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