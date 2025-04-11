Тренер «Лиона» Фонсека высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/4 финала с английским «Манчестер Юнайтед» (2:2). Ответный матч состоится в Англии в четверг, 12 апреля.

«Я сказал своим игрокам, что очень горд за них, за проявленное ими мужество, за то, как они вели игру, навязывая свою собственную и не боясь ничего.

Мы показали уровень мастерства. Так что я доволен игроками, командой, но не до конца удовлетворён результатом. Можем добиться большего, но нельзя забывать, что играем против «Манчестер Юнайтед» — команды, которая очень эффективна при переходе в атаку», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.