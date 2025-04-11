Тренер «Лиона» Фонсека высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
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Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/4 финала с английским «Манчестер Юнайтед» (2:2). Ответный матч состоится в Англии в четверг, 12 апреля.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25' 1:1 Йоро – 45+5' 1:2 Зиркзее – 88' 2:2 Шерки – 90+5'
«Я сказал своим игрокам, что очень горд за них, за проявленное ими мужество, за то, как они вели игру, навязывая свою собственную и не боясь ничего.
Мы показали уровень мастерства. Так что я доволен игроками, командой, но не до конца удовлетворён результатом. Можем добиться большего, но нельзя забывать, что играем против «Манчестер Юнайтед» — команды, которая очень эффективна при переходе в атаку», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.
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