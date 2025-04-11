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Салах обратился к болельщикам «Ливерпуля» после продления контракта

Салах обратился к болельщикам «Ливерпуля» после продления контракта
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал пролонгацию контракта с мерсисайдским клубом. Стороны подписали новое соглашение до лета 2027 года.

«Конечно, я очень рад. Сейчас у нас отличная команда. Я подписал контракт, потому что думаю, что у нас есть шанс выиграть новые трофеи и наслаждаться футболом. Это здорово, здесь я провёл свои лучшие годы. Я отыграл восемь лет, надеюсь, отыграю все десять! Я наслаждаюсь своей жизнью в Ливерпуле, наслаждаюсь своим футболом. Мои годы в «Ливерпуле» — лучшие в карьере.

Я хотел бы сказать болельщикам: я очень-очень счастлив быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю, что вместе мы сможем выиграть много больших трофеев. Продолжайте поддерживать нас, а мы будем выкладываться на полную, и, надеюсь, в будущем мы выиграем ещё больше трофеев», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

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