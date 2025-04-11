«Включатся подводные течения». Андрей Семёнов — о золотой гонке РПЛ

Экс-защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Думаю, «Зенит» со своим опытом и характером в столетие всё равно станет первым. Включатся подводные течения в игру. На мой взгляд, у них самый сильный состав из этой тройки. Не думаю, что «Краснодар» станет чемпионом», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.