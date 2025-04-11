«Команда показала, что никогда не сдаётся». Фонсека — о голе «Лиона» на 90+5-й минуте

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека высказался о забитом мяче полузащитника Райана Шерки на 90+5-й минуте в первом матче 1/4 финала с английским «Манчестер Юнайтед». Благодаря этому голу «Лиону» удалось сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:2.

«Это очень важно. В первую очередь потому, что команда показала, что никогда не сдаётся. Мы сохранили шансы равными перед ответным матчем. Знаем, что будет очень тяжело, но после показанного сегодня шансы у нас по-прежнему есть», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится в Англии в четверг, 12 апреля.