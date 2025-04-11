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«Команда показала, что никогда не сдаётся». Фонсека — о голе «Лиона» на 90+5-й минуте

«Команда показала, что никогда не сдаётся». Фонсека — о голе «Лиона» на 90+5-й минуте
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Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека высказался о забитом мяче полузащитника Райана Шерки на 90+5-й минуте в первом матче 1/4 финала с английским «Манчестер Юнайтед». Благодаря этому голу «Лиону» удалось сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:2.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

«Это очень важно. В первую очередь потому, что команда показала, что никогда не сдаётся. Мы сохранили шансы равными перед ответным матчем. Знаем, что будет очень тяжело, но после показанного сегодня шансы у нас по-прежнему есть», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится в Англии в четверг, 12 апреля.

Турнирная сетка Лиги Европы
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