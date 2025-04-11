Лепёхин: не трагедия, если «Зенит» не станет чемпионом в год столетия

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался о предстоящей встрече «Зенита» и «Краснодара». Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 апреля и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:00 мск. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей.

«Краснодар» сейчас находится в более выгодном положении, чем «Зенит». «Быки» имеют все шансы упростить борьбу за чемпионство. В случае победы «Краснодар» станет явным фаворитом в гонке за золото, но, если питерцы выиграют, вся борьба будет впереди. Это очень важный и напряжённый матч для обеих команд. Надеюсь, что футболисты «Зенита» не бросятся с первых минут в атаку. Когда нужно побеждать, очень глупо сразу же бежать вперёд. Наоборот, надо менее рискованно играть в обороне, чтобы не пропустить. В предстоящем матче не стоит ожидать открытого футбола, хотя игроки с таким мышлением могут побежать вперёд с шашкой наголо.

Если «Зенит» не станет чемпионом в год столетия, это просто будет неприятный эпизод. Не случится трагедии или чего-то из ряда вон выходящего. Футбол — это игра, где все команды хотят стать чемпионами. Иначе всё было бы просто, если бы «Зенит» 500 лет становился чемпионом», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.