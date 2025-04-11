Слот: Салах может перейти в любой клуб мира, но он остался в «Ливерпуле», это комплимент

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал продление контракта с нападающим Мохамедом Салахом. Сегодня, 11 апреля, «Ливерпуль» объявил о подписании нового соглашения. Сообщалось, что срок контракта рассчитан до 2027 года.

«Надеюсь, в воскресенье он снова сможет показать, насколько важен он был для нас в этом сезоне. Не думаю, что вас удивит тот факт, что я немного лучше знал, как обстоят дела с его контрактом, что всё идёт в правильном направлении.

Мо Салах как великий игрок и свободный агент, вероятно, может перейти в любой клуб мира, но он остался в нашем клубе. Это тоже комплимент», — приводит слова Слота Sky Sports.