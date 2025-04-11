Семью допустившего результативные ошибки в игре с «Лионом» Онана взяли под защиту полиции

Семья голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана находится под защитой полиции, сообщает онлайн-издание Daily Mail. Вратарь допустил две грубые ошибки в матче 1/4 финала Лиги Европы, которые привели к пропущенным мячам.

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» состоялась накануне, 10 апреля. Матч проходил на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг из Швеции. Игра закончилась вничью со счётом 2:2. Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.

Андре Онана выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2023 года. Ранее камерунский вратарь играл за миланский «Интер».