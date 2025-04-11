Семью допустившего результативные ошибки в игре с «Лионом» Онана взяли под защиту полиции
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Семья голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана находится под защитой полиции, сообщает онлайн-издание Daily Mail. Вратарь допустил две грубые ошибки в матче 1/4 финала Лиги Европы, которые привели к пропущенным мячам.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25' 1:1 Йоро – 45+5' 1:2 Зиркзее – 88' 2:2 Шерки – 90+5'
Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» состоялась накануне, 10 апреля. Матч проходил на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг из Швеции. Игра закончилась вничью со счётом 2:2. Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.
Андре Онана выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2023 года. Ранее камерунский вратарь играл за миланский «Интер».
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