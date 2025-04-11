Экс-игрок сборной России Семёнов: Дзюба давно побил бы рекорд, если бы мы играли

Экс-защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов высказался о рекордах нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, Дзюба — лучший голеадор в истории сборной России (31 гол). Также Артём является рекордсменом по количеству голов в истории российского футбола (236). Тюкавин к текущему моменту забил за национальную команду один гол.

«Да сколько мы сейчас пропускаем матчей с нашим отстранением! Он бы уже давно побил рекорд, если бы мы играли. Понятно, что искусственно всё сделали, но это хорошая история для всего чемпионата. Артём это заслужил и забил бы ещё больше», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.