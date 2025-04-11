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Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о возможном продлении контракта с ван Дейком

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о возможном продлении контракта с ван Дейком
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о возможном продлении контракта с защитником Вирджилом ван Дейком. Ранее сообщалось, что он скоро подпишет новое соглашение.

«Вы знаете ответ. Скучный ответ. Мы говорим о контрактах, если они подписаны. В ситуации с Мо [Салахом] мы говорим об этом. Могу сказать, что я очень доволен Вирджилом, он был невероятен для нас. Даже в последних нескольких матчах, где были моменты, в которых он мог действовать лучше. Но если посмотреть на остальные 89 минут, он очень важный игрок», — приводит слова Слота Sky Sports.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний Вирджил ван Дейк провёл 31 матч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. На счету защитника девять матчей и один забитый мяч в Лиге чемпионов. Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.

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