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Андрей Семёнов: с Кононовым очень сложно было найти общий язык

Андрей Семёнов: с Кононовым очень сложно было найти общий язык
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Бывший защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, с какими тренерами ему было работать сложнее всего. Он выделил Олега Кононова и Андрея Талалаева.

— А с кем из тренеров сработаться было сложнее?
— Таких тоже много. С Олегом Кононовым мне было очень сложно найти общий язык. Он как-то не зашёл по ментальности. С Андреем Викторовичем Талалаевым у нас были сложные отношения, но сейчас, когда я всё анализирую, могу сказать, что он нормальный тренер. Но как с человеком мне с ним было тяжело», — сказал Андрей Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

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