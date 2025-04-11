Андрей Семёнов: с Кононовым очень сложно было найти общий язык

Бывший защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, с какими тренерами ему было работать сложнее всего. Он выделил Олега Кононова и Андрея Талалаева.

— А с кем из тренеров сработаться было сложнее?

— Таких тоже много. С Олегом Кононовым мне было очень сложно найти общий язык. Он как-то не зашёл по ментальности. С Андреем Викторовичем Талалаевым у нас были сложные отношения, но сейчас, когда я всё анализирую, могу сказать, что он нормальный тренер. Но как с человеком мне с ним было тяжело», — сказал Андрей Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.