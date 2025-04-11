Слот: то, насколько Салах силён морально, выделяет его для меня

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нападающем Мохамеде Салахе, с которым сегодня, 11 апреля, был продлён контракт.

«О нём всегда судили как об игроке, и это то, что вы должны делать. Но я также вижу в нём человека, он скромный человек, всегда хочет работать. Всегда прилагает много усилий. Он хочет оставаться на этом уровне.

Что делает его особенным на поле, так это то, что Мо может забить гол, даже если у него не самый лучший момент, он очень силён морально. Нужно быть таким, чтобы быть на его уровне. То, насколько он силён морально, выделяет его для меня. Речь идёт не только об этом сезоне, но и о следующем и последующих за ним. Мо убеждён, что мы способны на это. Это позитивно для нас», — приводит слова Слота Sky Sports.