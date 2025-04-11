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Валерий Непомнящий: игра «Краснодара» и ЦСКА не менее интересна, чем футбол «Спартака»

Валерий Непомнящий: игра «Краснодара» и ЦСКА не менее интересна, чем футбол «Спартака»
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Российский тренер Валерий Непомнящий не согласился со словами экс-игрока сборной России Андрея Семёнова, что только «Спартак» выглядит хорошо и даёт эмоции.

«Абсолютно не согласен со словами Семёнова, что в РПЛ только «Спартак» даёт эмоции. Наш чемпионат вполне смотрибелен, учитывая ситуацию, в которой мы оказались в последние годы. У нас практически нет проходных матчей — лидер может проиграть или сыграть вничью с аутсайдером. При этом на всех этажах турнирной таблицы идёт плотная борьба.

Понятно, что по спортивному уровню РПЛ не входит в топ-4 лиг Европы. Однако иностранные футболисты, которые приезжают к нам, склоняются к тому, что в России не так легко играть. Мне понятен снобизм Семёнова. «Спартак» интересен всем, но не думаю, что качество игры «Краснодара» и ЦСКА менее интересно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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