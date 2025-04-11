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Фёдор Чалов поблагодарил поздравивших его с днём рождения

Фёдор Чалов поблагодарил поздравивших его с днём рождения
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Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов опубликовал в своём телеграм-канале пост со словами благодарности в адрес тех, кто поздравил его с днём рождения. 10 апреля Чалову исполнилось 27 лет.

«Читаю ваши поздравления, очень приятно, спасибо всем большое! Пусть ваши пожелания исполнятся и у вас многократно!» — написал футболист.

Фёдор Чалов — выпускник академии ПФК ЦСКА. С лета прошлого года нападающий выступает за ПАОК. В 36 матчах этого сезона Чалов забил пять голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт нападающего с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 9 млн.

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