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Валерий Непомнящий: Захаряну изначально не подходила Испания

Валерий Непомнящий: Захаряну изначально не подходила Испания
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Отечественный тренер Валерий Непомнящий оценил положение российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Изначально показалось, что Захаряну не подходит испанский чемпионат. В его возрасте нужно было опериться и поиграть в условной голландской лиге, где нет жестокой и плотной игры, как в Испании. Это надломило его, отсюда постоянные травмы.

Переход в другой клуб — это интимный вопрос футболиста. Игрок с близкими людьми должен сам определять, где ему будет комфортно. Я знаю много примеров футболистов выдающегося уровня, которые переходили в какой-то чемпионат, где у них ничего не получалось. Потом они уходили в другую лигу, и всё налаживалось. Так же и в РПЛ есть игроки, у которых не идёт игра, или наоборот. Есть пример Угальде. После первого сезона «Спартак» был готов от него отказаться, но хорошо, что его оставили. Сейчас парень заиграл», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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