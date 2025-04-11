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Иван Сергеев — автор лучшего гола РПЛ в марте

Иван Сергеев — автор лучшего гола РПЛ в марте
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал автором лучшего гола Российской Премьер-Лиги в марте, сообщает пресс-служба организации в своём телеграм-канале. В матче 22-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (5:1) Сергеев оформил дубль.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Также Иван играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 23 очка. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с подмосковными «Химками». Игра состоится 13 апреля.

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