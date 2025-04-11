Иван Сергеев — автор лучшего гола РПЛ в марте
Поделиться
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал автором лучшего гола Российской Премьер-Лиги в марте, сообщает пресс-служба организации в своём телеграм-канале. В матче 22-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (5:1) Сергеев оформил дубль.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Также Иван играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й.
После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 23 очка. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с подмосковными «Химками». Игра состоится 13 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2025
-
13:22
-
13:10
-
13:08«Шинник» объявил о смене главного тренера Официально
-
13:05
-
12:59
-
12:52
-
12:46
-
12:45
-
12:36
-
12:28
-
12:24
-
12:22
-
12:16
-
12:11
-
12:05
-
12:00
-
11:49
-
11:40
-
11:40
-
11:27
-
11:21
-
11:15
-
11:12
-
11:06
-
11:04
-
10:46
-
10:43
-
10:36
-
10:35
-
10:24
-
10:20
-
10:20
-
10:18
-
10:13
-
10:00