Иван Сергеев — автор лучшего гола РПЛ в марте

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал автором лучшего гола Российской Премьер-Лиги в марте, сообщает пресс-служба организации в своём телеграм-канале. В матче 22-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (5:1) Сергеев оформил дубль.

Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Также Иван играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 23 очка. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с подмосковными «Химками». Игра состоится 13 апреля.