Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о ЦСКА в преддверии матча 24-го тура РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 12 апреля.

«Одна из самых сильных команд в чемпионате, если смотрим форму. У них нет поражений. Сильная команда, мы знаем, что не будет просто. Но я уверен, что у нас будут наши шансы. У нас тоже есть своё оружие, и нам надо это показать в игре. Попробовать физически и тактически сыграть лучше, чем соперник, отдать максимум на поле», — сказал Слишкович в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 23 матча. ЦСКА (44) находится на четвёртой строчке.