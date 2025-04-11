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Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о ЦСКА в преддверии матча 24-го тура РПЛ

Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о ЦСКА в преддверии матча 24-го тура РПЛ
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 12 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Одна из самых сильных команд в чемпионате, если смотрим форму. У них нет поражений. Сильная команда, мы знаем, что не будет просто. Но я уверен, что у нас будут наши шансы. У нас тоже есть своё оружие, и нам надо это показать в игре. Попробовать физически и тактически сыграть лучше, чем соперник, отдать максимум на поле», — сказал Слишкович в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 23 матча. ЦСКА (44) находится на четвёртой строчке.

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