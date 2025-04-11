Николай Писарев — о последних результатах «Спартака»: так чемпионами не становятся

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев высказался о последних результатах московского «Спартака». В последних пяти матчах РПЛ красно-белые одержали три победы, по разу сыграли вничью и проиграли.

«Проблема «Спартака» в том, что как только заговорили о чемпионских амбициях, так они на ровном месте проиграли «Рубину», не выйдя на первый тайм. Потом обыграли «Зенит», но потеряли очки с «Ахматом». Так чемпионами не становятся», — приводит слова Писарева Sport24.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.