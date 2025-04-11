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Экс-защитник «Ахмата» Семёнов раскрыл обстоятельства конфликта с тренером Адиевым

Экс-защитник «Ахмата» Семёнов раскрыл обстоятельства конфликта с тренером Адиевым
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Экс-защитник «Ахмата» Андрей Семёнов раскрыл обстоятельства конфликта с тренером Магомедом Адиевым. Специалист заявлял о нежелании футболиста лететь на один из матчей.

— История с Адиевым о вашем «нежелании лететь на матч в Краснодар»...
— У меня болели ноги. Я понял, что не наигрываюсь в составе. Подошёл и сказал: «Мусаевич, я понимаю, что не наигрываюсь в составе. Можно я останусь подлечиться?» Ответ: «Да, всё хорошо». На следующий день перед командой в Краснодаре в кругу он сказал, что я больше не капитан и не игрок команды. Мне очень странно комментировать такие вещи. После этого я его вообще не видел. Оставалось два или три тура до конца. Я написал начальнику: «Мне можно ехать?» И уехал из Грозного. Если человек [Адиев] так поступает, зачем мне его о чём-то спрашивать? — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

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