Наумов: «Зенит» опоздал с ротацией, Вендела и Клаудиньо надо было продавать в прошлом году

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Петербургский клуб идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Минувшей зимой стало известно, что Клаудиньо покидает команду и продолжит карьеру в Катаре, а Вендел доиграет до конца сезона, после чего также покинет клуб.

«Не стану называть большой катастрофой, если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне. Это большая неприятность. Некоторые говорят, что ничего страшного. Но клуб выигрывал шесть лет подряд, а в год столетия — нет. После этого могут возникнуть организационные выводы, в том числе и для тренерского штаба. Не исключаю, что Семака могут уволить, потому что многие говорят о моральной усталости и пресыщенности. «Зенит» опоздал с ротацией состава. Нужно было ещё в прошлом году прощаться с Венделом и Клаудиньо и вводить больше свежей крови», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.