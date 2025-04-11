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Наумов: «Зенит» опоздал с ротацией, Вендела и Клаудиньо надо было продавать в прошлом году

Наумов: «Зенит» опоздал с ротацией, Вендела и Клаудиньо надо было продавать в прошлом году
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Петербургский клуб идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Минувшей зимой стало известно, что Клаудиньо покидает команду и продолжит карьеру в Катаре, а Вендел доиграет до конца сезона, после чего также покинет клуб.

«Не стану называть большой катастрофой, если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне. Это большая неприятность. Некоторые говорят, что ничего страшного. Но клуб выигрывал шесть лет подряд, а в год столетия — нет. После этого могут возникнуть организационные выводы, в том числе и для тренерского штаба. Не исключаю, что Семака могут уволить, потому что многие говорят о моральной усталости и пресыщенности. «Зенит» опоздал с ротацией состава. Нужно было ещё в прошлом году прощаться с Венделом и Клаудиньо и вводить больше свежей крови», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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